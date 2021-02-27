США объявят о дальнейших шагах в отношении Эр-Рияда 1 марта

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Американские власти 1 марта объявят о своих дальнейших планах в отношении Саудовской Аравии в связи с докладом Национальной разведки по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил в субботу журналистам президент США Джо Байден.

Ему был задан вопрос о том, намерен ли он принять меры против саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который, согласно докладу, одобрил операцию по похищению или убийству сотрудника СМИ. "В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом", - ответил американский лидер. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

В пятницу аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский принц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения разведки США, назвав их "оскорбительными и неверными". В МИД добавили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство приняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.