СМИ: военные Мьянмы отзывают около 100 сотрудников посольств из 19 государств

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Мьянмы отзывают порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств после выступления мьянманского представителя в ООН Чжо Мо Туна, который призвал международные организации осудить захват военными власти в стране. Об этом в понедельник сообщило издание The Irrawaddy .

По его данным, в соответствии с просочившемся в сеть приказом военные отозвали ряд должностных лиц, включая советников-посланников, секретарей, а также других сотрудников посольств. Речь идет о дипломатических представительствах в США, Великобритании, Италии, Австрии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах. Между тем более 50 сотрудников Министерства иностранных дел Мьянмы отправятся на освободившиеся в этих странах должности.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.