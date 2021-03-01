Генпрокурор Армении заявил, что попытка подрыва стабильности нуждается в правовой оценке

"Любая попытка подрыва внутренней стабильности в стране должна получить правовую оценку. Сотрудники прокуратуры должны руководствоваться принципом политической сдержанности, нейтралитета и действовать исключительно в интересах государства на основе закона", - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что любое нарушение закона, независимо от того, кто его совершит, подлежит уголовному наказанию.

25 февраля руководство Вооруженных сил Армении потребовало отставки Никола Пашиняна и его кабинета. Расценив это как попытку военного переворота, премьер предложил президенту уволить начальника Генштаба, но Армен Саркисян отказался это делать из-за противоречия конституции. Пашинян направил предложение повторно, и теперь у Саркисяна есть три дня, чтобы или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде. В Армении продолжаются массовые акции как в поддержку Пашиняна, так и с требованием его отставки. Президент страны заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил и с пятницы проводит с ними консультации.