В Токио заявили, что будут добиваться суда над Карлосом Гоном в Японии

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Японии будет добиваться выдачи бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который в декабре 2019 года бежал за границу из-под домашнего ареста в Токио. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции министр юстиции страны Йоко Камикава, отвечая на вопросы по поводу предстоящей доставки в Японию из США двух американских граждан, подозреваемых в организации этого побега.

"Господин Гон бежал, нарушив условия своего освобождения под залог, он должен предстать перед судом в нашей стране, - сказала она. - Мы предпримем для этого все возможные меры в сотрудничестве с заинтересованными государствами и международными организациями".

Во вторник в Токио будут доставлены бывший боец армейского спецназа США 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер. По запросу Токио они были арестованы в Соединенных Штатах и в понедельник в сопровождении следователей токийской прокуратуры отправлены самолетом в Японию из Бостона, где содержались в тюрьме.

По версии следствия, Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали скоростным поездом в город Осака на юго-западе японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан. Бывший менеджер находится сейчас в этой стране.