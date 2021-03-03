В Госдепе указали на контакты с демократически избранными представителями Мьянмы

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США проводят контакты с демократически избранными представителями Мьянмы. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, связывается ли Вашингтон каким-либо образом с мьянманскими властями.

"Как дипломаты, сотрудники в этом здании [Госдепартаменте] говорят с большим числом людей и представителей по всему миру. Что касается Бирмы (так США называют Мьянму - прим. ТАСС), то мы говорим со всеми, кто хочет восстановить демократию в стране, включая тех, кто был демократически избран народом Бирмы", - сказал он.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.