{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

В Госдепе указали на контакты с демократически избранными представителями Мьянмы

В Вашингтоне говорят "со всеми, кто хочет восстановить демократию в стране", пояснил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США проводят контакты с демократически избранными представителями Мьянмы. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, связывается ли Вашингтон каким-либо образом с мьянманскими властями.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Как дипломаты, сотрудники в этом здании [Госдепартаменте] говорят с большим числом людей и представителей по всему миру. Что касается Бирмы (так США называют Мьянму - прим. ТАСС), то мы говорим со всеми, кто хочет восстановить демократию в стране, включая тех, кто был демократически избран народом Бирмы", - сказал он.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.

Теги
СШАМьянмаАун Сан Су ЧжиВин МьинПолитический кризис в Мьянме
Пандемия COVID-19
Байден заявил, что Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса
Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе, указал президент США
Читать полностью