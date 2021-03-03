В Госдепе заявили, что США тесно сотрудничают с Европой по ситуации вокруг Навального

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно обсуждали со своими европейскими партнерами ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в решении вопроса [относительно] России с первого дня нынешней [вашингтонской] администрации", - сказал он. Как отметил дипломат, во время переговоров Байдена и Блинкена с европейскими партнерами "поднимался вопрос о России", а ситуация с Навальным была "постоянной темой двусторонних и многосторонних переговоров".

Прайс также прокомментировал введенные во вторник в отношении России санкции. "Ясно, что российские официальные лица выбрали своей целью Навального из-за его активистской деятельности и усилий, направленных на то, чтобы вскрыть неудобную правду о коррупции со стороны российских официальных лиц и дать голос оправданному недовольству российских граждан своим правительством и его политикой", - утверждает он.

По версии дипломата, объявленные во вторник США и их европейскими партнерами санкции "посылают недвусмысленное сообщение о том, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают со своими ближайшими союзниками и партнерами в Европе с целью прояснить, что такое поведение [России] неприемлемо".

Как заявил ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва на основе принципа взаимности отреагирует на объявление Вашингтоном антироссийских санкций.