Крупные силы полиции стянуты к зданию парламента в Ереване

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Несколько сотен полицейских находятся около здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, куда к 16:00 (15:00 мск) должен прибыть премьер-министр Армении Никол Пашинян для участия в правительственном часе. Как передает корреспондент ТАСС, одновременно с этим у стен законодательного собрания начнется митинг оппозиции.

Около здания парламента находятся несколько сотен сотрудников полиции, в стоящих неподалеку автобусах видно полицейский спецназ в средствах защиты.

В палаточный лагерь оппозиции напротив здания парламента тоже прибывают люди. Сейчас в нем находятся около 300 человек. Обстановка в лагере спокойная.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна, которые начались после того, как начальник Генштаба ВС и высший командный состав потребовали отставки главы правительства. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое президент вернул в офис премьера без подписи. Во вторник президент принял решение не подписывать и повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Однако решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если он до 3 марта включительно не направит на рассмотрение Конституционного суда предложение Пашиняна.

При этом Саркисян направил в Конституционный суд закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года, в котором говорится, что глава кабмина имеет право предложить увольнение представителя высшего командного состава вооруженных сил без обоснования.