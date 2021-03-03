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Политический кризис в Армении

У здания парламента в Ереване проходит митинг оппозиции

В акции участвует около 4-5 тыс. человек
© Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Митинг противников действующего премьер-министра начался у здания парламента в Ереване, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Около парламента находятся несколько сотен полицейских, включая спецназ в защитной экипировке. На данный момент в акции участвует около 4-5 тыс. человек. На сцене начались выступления.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна, которые начались после того, как начальник Генштаба ВС и высший командный состав потребовали отставки главы правительства. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое президент вернул в офис премьера без подписи. Во вторник президент принял решение не подписывать и повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Однако решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если тот до 3 марта включительно не направит предложение Пашиняна на рассмотрение Конституционного суда.

Теги
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