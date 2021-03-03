Экс-президент Армении Саргсян опроверг обвинение в его причастности к заявлению Генштаба

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Экс-президент Армении Серж Саргсян назвал несоответствующими действительности утверждения премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, сделавший заявление с требованием отставки главы правительства, якобы действовал по его приказу.

"Данное заявление настолько соответствует правде, насколько являются правдой заявления о том, что <...> "Искандер" взрывается на 10%", - сказал Саргсян журналистам. "По всей вероятности, готовится новый спектакль", - добавил он.

Заявление, что начальник Генерального штаба ВС "выполняет указы" Саргсяна Пашинян сделал на митинге своих сторонников 1 марта.

Во вторник Пашинян предложил Саргсяну ответить, почему "выпущенные ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В итоге пресс-секретарь главы армянского кабмина уточнил, что, по словам Пашиняна, ему неправильно доложили насчет применения ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна, которые начались после того, как начальник Генштаба ВС и высший командный состав потребовали отставки главы правительства. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна, которое президент вернул в офис премьера без подписи. Во вторник президент принял решение не подписывать и повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Однако решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если он до 3 марта включительно не направит на рассмотрение Конституционного суда предложение Пашиняна.

Представитель оппозиции - глава партии "Родина" Артур Ванецян после встречи с Саркисяном в среду сообщил, что президент до конца дня объявит о своем решении, обращаться ли в КС, чтоб оспорить предложение об увольнении начальника Генштаба. Между тем в парламенте идет правительственный час, на котором Пашинян и члены кабмина отвечают на вопросы депутатов. У стен парламента на митинг собрались несколько тысяч противников премьера. К зданию стянуты силы полиции.