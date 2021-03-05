В Госдепе выразили обеспокоенность по поводу выводов ВОЗ о коронавирусе

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американская администрация сохраняет глубокую обеспокоенность по поводу заключений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о коронавирусе, а также формата ее взаимодействия с властями Китая. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он комментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о намерении ВОЗ отказаться от публикации предварительного доклада по итогам работы миссии организации в КНР. Обнародование этого промежуточного отчета изначально планировалось ВОЗ еще в феврале.

"Мы ясно говорили на протяжении нескольких недель, что у нас есть глубокая обеспокоенность по поводу того, как были переданы первоначальные выводы расследования по COVID-19, а также вопросы относительно процессов, которые были использованы для их [этих заключений] достижения", - сказал Прайс. "Крайне важно, - подчеркнул он, - чтобы этот доклад [ВОЗ] был независимым, чтобы выводы экспертов были свободны от вмешательства китайских властей или от изменения ими". "Конечно, нам известно о сообщении, что промежуточные выводы не будут обнародованы публично", - подтвердил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства США оставил без ответа просьбу уточнить, поддерживает ли американское правительство призывы к проведению ВОЗ в Китае нового исследования. При этом Прайс сообщил, что США пока не получили от ВОЗ все данные о работе ее миссии в Китае. "Мы не видели данные выводы", - отметил дипломат. По его словам, Вашингтон по-прежнему призывает Пекин предоставить ВОЗ всю информацию об обстоятельствах возникновения пандемии.