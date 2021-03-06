МИД Сирии осудил введение США и Евросоюзом новых санкций против России

БЕЙРУТ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Сирии решительно осуждает введение Соединенными Штатами и Евросоюзом новых санкций против России и рассматривает этот шаг как вызов международной законности. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в субботу агентством SANA .

"Сирия выражает солидарность с дружественной Российской Федерацией и расценивает рестрикции Запада как откровенное вмешательство в ее внутренние дела", - подчеркивается в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

Дамаск требует "немедленной отмены несправедливых санкций США и ЕС, что, по его мнению, "необходимо для сохранения мира, стабильности и международной законности".

Как отмечается в документе, "Сирия и ее народ на протяжении длительного времени подвергаются экономическому терроризму и страдают от агрессивной политики США, нацеленной на подчинение независимых государств и господство над их природными богатствами".

Соединенные Штаты во вторник из-за ситуации вокруг Алексея Навального ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретили предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". ЕС во вторник также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

5 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале сообщила, что Москва в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России.