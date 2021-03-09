В Конгрессе потребовали от Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились в понедельник к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее письмо законодателей распространила пресс-служба комитета.

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит "обязательные санкции против "Северного потока - 2", отвечающие требованиям" действующего законодательства. В письме, как утверждают в пресс-службе, республиканцы "просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода "Северный поток - 2".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - говорится в послании.

На прошлой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад, касающийся рестрикций в отношении газопровода, должен быть представлен Конгрессу США в мае. Республиканцы в письме настаивают на том, чтобы внешнеполитическое ведомство гораздо раньше передало список компаний, против которых могут быть введены санкции в связи с тем, что они работают над проектом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что он остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.