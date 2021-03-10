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Политический кризис в Мьянме

Число погибших во время протестов в Мьянме достигло 67

По данным ООН, среди них также есть женщины и дети. Сотни человек ранены

ООН, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 67 человек погибли с 1 февраля по 8 марта при разгоне акций протеста в Мьянме. Об этом сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ] на 8 марта, подтверждена гибель по меньшей мере 67 человек, в том числе женщин и детей. Сотни получили ранения", - сказал он. Ранее сообщалось, что, по данным УВКПЧ на 4 марта, при разгоне протестов в Мьянме погибли 54 человека.

Дюжаррик повторил призыв всемирной организации прекратить насилие. "Использование боевого оружия против мирных демонстрантов не может найти оснований в международном праве", - добавил он.

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