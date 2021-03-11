Председатель Рады выступил против идеи двойного гражданства на Украине

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитирий Разумков выступил против идеи внедрения института двойного гражданства на Украине. При этом он признал, что многие жители страны уже имеют паспорта нескольких государств.

"В конституции закреплено, что у нас единое гражданство. Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если мы начинаем изменять законы, которые находятся ниже конституции, это другая история. Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - сказал он в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в четверг.

Политик добавил, что на Украине есть проблема с наличием паспортов разных стран у граждан, и особенно это касается западных областей. Спикер считает, если власти узаконят это, то в итоге страна получит больше негативных последствий, чем позитивных. "Если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает", - пояснил Разумков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что власти планируют разрешить двойное гражданство со странами ЕС и рядом других государств, но не с Россией. По его словам, соответствующие законопроекты уже разрабатывают. Кулеба отмечал, что лица с двойным гражданством могут ограничить в правах. В частности, возможно, они не смогут занимать государственные должности.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве. Согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог о заключении двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме России, направленных на урегулирование проблем с двойным гражданством.