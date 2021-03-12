Байден: США обеспечат реализацию цели в 100 млн прививок от COVID на 40 дней раньше срока

"Я говорил, что намерен добиться 100 млн [сделанных] прививок за первые 100 дней моего президентства. Сегодня я могу сказать, что мы не просто достигнем этой цели. Мы превзойдем эту цель, потому что мы на самом деле на пути к тому, чтобы достичь цели в 100 млн уколов на мой 60-й день на посту", - заявил глава государства, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое было приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии.

Кроме того, Байден распорядился обеспечить, чтобы вакцины от нового коронавируса к 1 мая нынешнего года были доступны для всех жителей США старше 18 лет. "Все взрослые американцы не позднее 1 мая будут иметь право сделать прививку, - сказал американский лидер. - <...> Позвольте мне пояснить. Это не означает, что каждый немедленно сделает этот укол, но это значит, что вы сможете встать в очередь начиная с 1 мая. У каждого взрослого будет право получить прививку. Для этого мы собираемся перейти от обещанного мною в декабре миллиона уколов в день [по всей стране] <...> к тому, чтобы поддерживать и превзойти наш нынешний темп в 2 млн уколов в день, опережая весь мир".