Президент Южной Осетии подписал указ о назначении премьер-министром Геннадия Бекоева

ЦХИНВАЛ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в пятницу подписал указ о назначении на должность председателя правительства республики и.о. главы кабмина Геннадия Бекоева, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Бекоева Геннадия Борисовича председателем правительства Республики Южная Осетия", - говорится в указе президента, который вступает в силу со дня его подписания.

В пятницу парламент Южной Осетии дал согласие президенту на назначение и.о. главы правительства Геннадия Бекоева на должность премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, против - 11, воздержался один депутат, кандидатуру одобрили большинством голосов. В зале присутствовал 31 депутат из 34, представители всех политических партий, в том числе и оппозиционные депутаты, которые с августа 2020 года бойкотировали работу парламента. Кворум есть.

Президент внес кандидатуру на должность премьера еще полгода назад, однако парламент до февраля 2021 года не собирался из-за бойкота группы оппозиционных депутатов.

Экс-глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, занимавший этот пост с мая 2017 года, подал в отставку в августе после несанкционированного митинга, на который жители республики собрались вслед за сообщениями о смерти одного из задержанных по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Президент республики после отставки правительства 29 августа назначил исполняющим обязанности премьера заместителя председателя правительства Бекоева. Согласно Конституции Южной Осетии, президент назначает председателя правительства с согласия парламента.

Бекоеву 39 лет. На госслужбе в Южной Осетии с 2004 года. В 2017-2018 годах возглавлял республиканский комитет промышленности, в ноябре 2018 года был назначен на должность зампредседателя правительства - министра экономического развития. Проходил переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление" и обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности "система государственной и муниципальной службы".