СБУ возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - отмечается в сообщении. Следователи, добавили в СБУ, в частности, устанавливают "обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной рады".

По версии следствия, подписание документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России на полуострове.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. В ведомстве тогда допустили возможность предъявления депутатам Рады, голосовавшим за это решение, обвинений по статье о государственной измене, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, ратификация Харьковских соглашений произошла "в беспрецедентно короткий срок". Кроме того, по его мнению, их итогом стало создание условий, из-за которых Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны".

Харьковские соглашения

Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу куб. м. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку выделить из этого процесса Януковича назвали политическим преследованием.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.