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Политический кризис в Армении
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Один из лидеров армянской оппозиции Царукян заявил о готовности встретиться с Пашиняном

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" подчеркнул, что встреча должна пройти при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян готов встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, но не в президентском дворце. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

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"Я готов встретиться с Николом Пашиняном, и, думаю, эта встреча скоро состоится и все об этом узнают, а не будут выискивать информацию, прислушиваясь к перешептываниям под стенами. Что касается встречи у президента, то она должна пройти при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой. Иначе во встрече смысла нет", - сказал Царукян.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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