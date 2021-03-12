В Армении заявили, что требования оппозиции делают невозможной встречу с премьером

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Требования части оппозиции Армении делают невозможной проведение встречи с участием президента республики Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента.

"Приняв во внимание то, что приглашение на встречу в резиденции президента приняли фракции "Мой шаг" и "Просвещенная Армения", а фракция "Процветающая Армения" и "Движение за спасение Родины" выдвинули свои требования и повестку по этой встрече, на данный момент она становится неосуществимой", - говорится в сообщении.