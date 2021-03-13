В G7 считают, что избирательная реформа в Гонконге направлена на подавление оппозиции

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Избирательная реформа в Гонконге вызывает обеспокоенность, поскольку она направлена на подавление оппозиции в этом специальном административном районе Китая. Такое мнение содержится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД стран Группы семи (G7).

"Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], объединились с тем, чтобы выразить серьезную озабоченность решением китайских властей фундаментально разрушить демократические элементы избирательной системы в Гонконге. Такое решение явно свидетельствует о том, что власти материкового Китая настроены заглушить голоса и мнения несогласных в Гонконге", - отмечается в сообщении МИД Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении.

В заявлении подчеркивается, что действия властей в Пекине "подрывают высокую степень автономии Гонконга" в рамках принципа "одна страна - две системы". "Кроме того, изменения нанесут удар по свободе слова, которая гарантируется Объединенной китайско-британской совместной декларацией".

"Мы призываем Китай действовать в соответствии с этой декларацией и другими взятыми им на себя обязательствами и уважать основные права и свободы жителей Гонконга", - сказано в сообщении. Главы МИД стран G7 также обратились к властям КНР с требованием "восстановить доверие к политическим институтам Гонконга и положить конец незаконному подавлению тех, кто продвигает демократические ценности и защищает права и свободы".