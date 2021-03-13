{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Армении

Премьер и президент Армении проведут встречу для обсуждения внутриполитического кризиса

Армен Саркисян ранее пригласил также представителей оппозиции для проведения консультаций. Они заявили, что готовы встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу проведет встречу с президентом республики Арменом Саркисяном для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

На эту тему
Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие

"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", - отметила она.

Ранее Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
Политический кризис в Армении
Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна
Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ
Читать полностью