Премьер и президент Армении проведут встречу для обсуждения внутриполитического кризиса

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу проведет встречу с президентом республики Арменом Саркисяном для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие

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"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", - отметила она.

Ранее Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.