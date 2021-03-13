Оппозиция Армении скептически расценила предстоящую встречу президента и премьера страны

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Оппозиция Армении расценивает как попытку провести шоу предстоящую в субботу встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса. Такое мнение высказал журналистам представитель оппозиционного "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Очередное шоу, пусть проведут эту встречу, наверное, хотят поменять какие-то планы действий", - заявил он.

Ранее в субботу пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян сообщила, что Пашинян встретится с президентом страны. Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" провести консультации по поиску путей выхода из кризиса. Оппозиция заявила о готовности встречаться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.