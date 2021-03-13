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Политический кризис в Армении
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Оппозиция планирует перекрыть подъезд к зданию администрации президента Армении

Ранее администрация президента сообщила, что на 13 марта запланирована встреча Армена Саркисяна с Николом Пашиняном, на которой будут обсуждаться пути выхода из кризиса
© Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Оппозиция планирует перекрыть подъезды к зданию администрации президента Армении, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну приехать на встречу с президентом Арменом Саркисяном, которая, по данным оппозиции, намечена на 15:00 по местному времени (14:00 мск). Об этом представители оппозиции объявили в субботу на акции у МИД страны.

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"По нашим данным, Пашинян отправится на встречу в 15:00. Мы должны перекрыть подступы к президентскому дворцу", - заявил представитель "Движения за спасение Родины".

Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что митинг сторонников оппозиции завершился, протестующие разошлись.

Акция прошла мирно, каких-либо стычек между ее участниками и правоохранителями зафиксировано не было. Время от времени протестующие скандировали "Никол - предатель" и "Армения без Никола".

Участок улицы Вазгена Саргсяна, где находится министерство, по-прежнему оцеплен полицией. На крыше МИД дежурят снайперы.

Ранее администрация президента сообщила, что на 13 марта запланирована встреча Армена Саркисяна с главой кабмина, на которой будут обсуждаться пути выхода из кризиса. Президент пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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