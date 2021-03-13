Оппозиция планирует перекрыть подъезд к зданию администрации президента Армении

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Оппозиция планирует перекрыть подъезды к зданию администрации президента Армении, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну приехать на встречу с президентом Арменом Саркисяном, которая, по данным оппозиции, намечена на 15:00 по местному времени (14:00 мск). Об этом представители оппозиции объявили в субботу на акции у МИД страны.

"По нашим данным, Пашинян отправится на встречу в 15:00. Мы должны перекрыть подступы к президентскому дворцу", - заявил представитель "Движения за спасение Родины".

Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что митинг сторонников оппозиции завершился, протестующие разошлись.

Акция прошла мирно, каких-либо стычек между ее участниками и правоохранителями зафиксировано не было. Время от времени протестующие скандировали "Никол - предатель" и "Армения без Никола".

Участок улицы Вазгена Саргсяна, где находится министерство, по-прежнему оцеплен полицией. На крыше МИД дежурят снайперы.

Ранее администрация президента сообщила, что на 13 марта запланирована встреча Армена Саркисяна с главой кабмина, на которой будут обсуждаться пути выхода из кризиса. Президент пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.