Президент Армении обсудил с лидером оппозиционной фракции вопрос о внеочередных выборах

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян обсудил в субботу с главой оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов для выхода из политического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Сегодня в рамках бесед с парламентскими и внепарламентскими политическими силами президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем фракции "Просвещенная Армения" Национального Собрания Эдмоном Марукяном, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. - Обсуждалась ситуация в стране и пути выхода из внутриполитического кризиса. В этом контексте между политическими силами был проведен диалог с целью урегулирования ситуации, проведения досрочных парламентских выборов".

Ранее аппарат главы государства сообщил, что президент Армении в субботу провел встречу с премьер-министром Николом Пашиняном и с главой правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц. В ходе встреч обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране и в этом контексте - возможность проведения внеочередных парламентских выборов.