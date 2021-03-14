Партия социалистов Молдавии считает опасным предложение президента ввести режим ЧП

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон заявил, что предложение президента Майи Санду ввести режим чрезвычайного положения в стране непродуманно и опасно для граждан и экономики страны. Об этом экс-глава Молдавии написал в воскресенье в своем Telegram-канале после встречи с руководством парламента.

"Я провел беседу с руководством парламента, и мы согласились с тем, что тотальный локдаун, введения которого требует Майя Санду, чрезвычайно опасен. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнения граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия. В это время, когда большинство европейских стран выбрали путь частичных ограничений, пытаясь защитить экономику и будущее людей, это нерациональное решение", - отметил Додон. По его словам, со своей стороны социалисты предложили депутатам рассмотреть пакет частичных ограничительных мер, которые позволят снизить риск заболеваемости и сохранить экономику функциональной.

Додон призвал главу Молдавии разблокировать ситуацию в стране и срочно выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры, чтобы сформировать правительство, которое сможет обеспечить защиту граждан. "Также необходимо ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против COVID-19 (из любых источников - госзакупок или гуманитарной помощи). Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины "Спутник V" недопустимы", - отметил он.

Опасная ситуация

В субботу Санду провела заседание Высшего совета безопасности, по итогам которого рекомендовала парламенту ввести в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения. В последние дни в Молдавии регистрируются суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 200 тыс. случаев заражения, 4,2 тыс. пациентов скончались.

По данным Минздрава Молдавии, в больницах Кишинева и ряда городов нет мест для госпитализации больных, которых из столицы уже отвозят в ближайшие районы. Медики считают, что британский штамм дошел до Молдавии, а Минздрав начал переговоры с представителями ВОЗ о предоставлении нового оборудования, которое поможет его выявлять. Ранее ряд районов и отдельные населенные пункты республики уже ввели жесткие карантинные ограничения на местах.

В прошлом году из-за пандемии в Молдавии впервые в ее истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры, включая запрет покидать дома, была приостановлена работа государственных и других учреждений, закрыты школы, введен особый режим въезда в страну и выезда из нее. После его отмены, 15 мая, введен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, при котором ряд ограничений отменены, однако остался в силе запрет на массовые мероприятия, а в общественных местах обязательно ношение защитных масок.