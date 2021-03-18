Эксперт: слова Байдена о Путине могут быть признаком серьезных перемен в отношениях с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Жесткие заявления президента США Джо Байдена о России и ее руководстве в интервью телеканалу ABC могут быть свидетельством перемен в основополагающих подходах Вашингтона к отношениям с Москвой, однако окончательно это станет ясно лишь через несколько недель. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС высказал профессор колледжа Рокфеллера при Университете штата Нью-Йорк в Олбани, специалист по политологии и международным отношениям Виктор Асал.

"Президент Байден ясно показал, что намерен занять более жесткую позицию по отношению к действиям президента [РФ Владимира] Путина, чем [бывший] президент [США Дональд] Трамп. Он показал, что намерен предпринимать ответные действия против шагов Путина в отношении определенных групп людей и стран", - отметил эксперт, комментируя заявления Байдена.

"Ключевой вопрос здесь: гипербола ли это или проявление намерения изменить политический курс? - продолжил Асал, отвечая на уточняющий вопрос о том, следует ли ожидать значительных изменений в политике Вашингтона по отношению к Москве. - На мой взгляд, мы этого пока не можем знать. Я могу догадываться, что это свидетельство важных перемен в политическом курсе, но точно мы этого не узнаем еще по крайней мере несколько недель, в зависимости от того, как будут развиваться события".

Ранее Байден в интервью заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем Telegram-канале назвал высказывания Байдена о Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.