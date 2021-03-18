Spiegel: Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой сразу же после прихода к власти: Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить по крайней мере выборочное сотрудничество с ней. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в немецком издании Der Spiegel.

"Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки", - говорится в материале. Автор Роланд Неллес указал на то, что "для каждого президента США отношения с Москвой относятся к наиболее сложным вызовам, и Байден тут не будет исключением".

Неллес напомнил, что США приписывают России причастность к кибератакам на учреждения в стране, и пока не понятно, что последует после проведения соответствующих расследований. Не исключено, что США введут новые санкции против России, пишет автор статьи.

В то же время, "Путин сохраняет хладнокровие", говорится в статье. "В том числе Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Как минимум он должен будет хорошо обдумать, хочет ли он этого", - пишет Неллес. "Глава Кремля ставит Байдена и его правительство перед такой же дилеммой, перед которой оказывались и прежние правительства США, которые имели с ним дело", - считает он. По мнению автора, "Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить избирательное сотрудничество [с ней]". "Просто лишь изолировать, ввести санкции и на долгосрочную перспективу злить Путина не сможет и Байден", - констатировал журналист.

Автор статьи напомнил, что Байден заявил о намерении сотрудничать с Москвой там, где это выгодно американцам. "Другой вопрос, конечно, будет ли Путин готов к кооперации после новой порции вербальных атак и санкций со стороны американцев. Он в прошлом уже давал отпор давлению из Вашингтона", - говорится в материале. "Пока Путин открыт для диалога, но это может скоро измениться", - считает Неллес.

Заявления Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook, посольства РФ в Вашингтоне говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для проведения консультаций по двусторонним отношениям. В среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.