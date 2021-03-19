Рада не смогла принять закон о выходе Украины из московского часового пояса

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Законопроект "Об исчислении времени на Украине", который предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, в пятницу не смог получить поддержку депутатов Верховной рады и был направлен на доработку в комитет парламента.

"Рада отправила законопроект об отмене перевода часов на повторное второе чтение. Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект, Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время", - заявили в парламенте.

Законодательная инициатива предполагает, что киевское время на час отличается от московского и действует в том числе на территориях, которые Украина считает своими, то есть в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени <...> позволит укрепить и вопросы позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В тексте закона сказано, что "киевское время - это время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2". При этом сезонный перевод часов, согласно документу, предлагается отменить. В первом чтении документ был принят 3 марта.

Сезонность времени

Автором инициативы выступил вице-спикер парламента, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук. По его мнению, на Украине до сих пор отсутствует закон, который регулирует порядок исчисления времени, а ежегодный переход на летнее и зимнее время происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Новый закон, как он считает, не только восполнил бы отсутствие необходимой нормативной базы, но и помог бы Украине бороться с влиянием России. Среди других аргументов в поддержку инициативы названо также благотворное влияние таких норм на здоровье населения, так как перевод часов "приводит к изменению биологических ритмов человека", и отсутствие пользы от перевода времени в вопросе энергосбережения.

В настоящее время на Украине действует сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время (на час вперед) страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее (на час назад) - в последнее воскресенье октября. Предполагается, что если принятие инициативы Стефанчука произойдет до ежегодной даты перехода на летнее время, то на Украине продолжит действовать текущее время.

В ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республике Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, действует московское время.