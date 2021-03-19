СМИ: новые санкции США уже не смогут остановить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. США не смогут помешать завершению строительства проекта "Северный поток - 2", так как новые санкции, обсуждаемые в Белом доме, сильнее осложнят отношения между США и Германией. Такое мнение приводится в редакционной статье газеты Handelsblatt .

Как пишет газета, после двух месяцев пребывания у власти новая администрация США оказалась в тупиковом положении: введение новых санкций против участников проекта имеет мало шансов на успех. Вашингтон рассматривает возможность введения рестрикций не только в отношении российских судов, но и против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG. Подобный шаг значительно усугубил бы разногласия сторон по вопросу "Северного потока - 2", но не имел бы большого эффекта даже по мнению американцев, говорится в материале.

Издание отмечает, что до сих пор шаги американской администрации "только затянули строительство газопровода, но не остановили его". Введение санкций против Nord Stream 2 AG, как подчеркивает газета, крайне опасно. Причина кроется в составе комитета акционеров компании-оператора, который возглавляет бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер. Ведь введение рестрикций против бывшего канцлера Германии, как добавляет Handelsblatt, "немыслимо в рамках трансатлантического партнерства".

Притом ведение новых санкций может также активизировать деятельность созданного региональными властями земли Мекленбург - Передняя Померания специального экологического фонда, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2". В таком случае не исключен вариант, что сам фонд попадет под американские рестрикции, что по сути означает введение санкций против властей германской земли. Кроме того, подобная ситуация может привести к серьезному политическому скандалу, "который помешает усилиям президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство", заключает издание.

18 марта Госдепартамент США предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Блумберг со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.