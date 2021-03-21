Глава Высшего совета по нацпримирению: межафганские переговоры продолжатся в Дохе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Делегации представителей Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжат диалог в Дохе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

Глава Высшего совета по нацпримирению: Кабул не против разделения власти с талибами

"Да. Делегации вернутся и скоро возобновят диалог", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжатся ли переговоры в Дохе после московской встречи.

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане, однако сторонам до сих пор не удалось согласовать даже повестку.

Абдулла также отметил посредническую роль России, подчеркнув объективность РФ по отношению к обеим сторонам. "Посмотрите на совместное заявление расширенной "тройки", подписанное в Москве, оно очень четкое: там есть упоминание Совбеза ООН, Исламского Эмирата, террористических группировок - всех этих аспектов", - указал глава Совета.

По его словам, исполняя роль посредника, нельзя выступать против какой-либо либо стороны в переговорах. "Когда кто-то хочет быть посредником, нельзя говорить, "я вместе с Исламской Республикой Афганистан против "Талибана", не так ли, и потом пытаться посредничать? Он должен относиться беспристрастно к обеим сторонам", - добавил Абдулла.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США) по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствовали представители афганских властей и движения "Талибан", а также представители Катара и Турции. Участники встречи высказались за достижение прочного мира через политическое урегулирование путем переговоров.