Абдулла заявил, что у Кабула нет данных о планах по выводу войск США к 1 мая

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Кабул не располагает информацией о том, выведут ли США войска из Афганистана до 1 мая в соответствии с подписанными в Дохе договоренностями Вашингтона и радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом в интервью ТАСС заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

"Я не смогу вам дать конкретный ответ, потому что это не мое решение. США, НАТО примут решение. Все, что я могу сказать, - если будет установлен мир или достигнут значительный прогресс на пути к нему, необходимости в присутствии иностранных войск не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Абдулла добавил, что Вашингтон пока не проинформировал афганскую сторону об окончательном решении по срокам вывода американских военных из страны.

"Вывод войск является частью Дохийского соглашения, и мы об этом знаем. Но соглашение также включает условия: прогресс в межафганских переговорах, борьба с террористическими группировками, такими как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), снижение уровня насилия. Эти условия не были выполнены. Мы не знаем о решении американцев относительно вывода войск, но они изучают, были ли выполнены условия соглашения", - заключил Абдулла.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик. Новая администрация США пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.