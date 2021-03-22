Трамп подтвердил, что будет публиковать заявления с помощью новой интернет-платформы

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп намерен публиковать свои заявления с помощью собственной интернет-платформы, дополнительная информация о ней вскоре будет представлена.

Трамп может снова вернуться в соцсети. Все зависит от "верховного суда" Facebook

"Я делаю то, что касается запуска нашей собственной платформы, о которой вы скоро услышите", - сказал сам Трамп в понедельник в радиопрограмме американской журналистки Лизы Бут. "Когда я размещаю заявление, это гораздо более изящно, чем твит, я думаю, так оно лучше расходится", - добавил бывший американский лидер. Он допустил, что публикация полноценного заявления может быть "почти что лучше, чем в Twitter".

В воскресенье представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире телеканала Fox News, что бывший президент США "вернется в социальные медиа через два или три месяца" и будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечет "десятки миллионов" людей. По словам Миллера, это "полностью изменит правила игры".

Подробностей относительно того, как именно будет публиковать свои сообщения Трамп, пока не привели. Республиканцы ранее заявляли о возможности создать некий аналог популярных социальных сетей. Они подчеркивали, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.