В МИД Франции назвали неприемлемым введение Китаем санкций против представителей ЕС

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Франция считает неприемлемым решение Китая ввести санкции против официальных лиц Евросоюза. Об этом говорится в сообщении МИД республики, распространенном в понедельник во время брифинга.

"Франция считает неприемлемым объявленное властями Китая решение о введении санкций в отношении представителей Евросоюза, включая членов Европарламента и национальных парламентов, исследователей и дипломатов", - отмечается в коммюнике. В министерстве отметили, что "этот шаг был представлен как ответ на решение ЕС ввести санкции в отношении китайских должностных лиц и тех, кто причастен к нарушению прав человека в Синьцзяне".

"Наше сообщение мы намерены передать послу Китая во Франции во время его вызова в министерство иностранных дел страны", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.