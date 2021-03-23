Байден может издать указ, направленный на решение проблемы огнестрельного оружия

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность издать указ, призванный решить в стране проблему насилия с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту президентского самолета, направляющегося в штат Огайо. Аудиозапись брифинга распространил пресс-пул Белого дома.

Псаки спросили, изучается ли возможность издать указ в связи с данной проблемой. "Мы, безусловно, рассматриваем ряд рычагов, в том числе работу через законопроекты, указы для противодействия не только применению огнестрельного оружия, но и насилию", - отметила пресс-секретарь. По ее словам, Байден "рассматривает ряд рычагов, которыми он может воспользоваться в качестве президента". "Это то, над чем он работал [когда был вице-президентом], чем он увлечен, он чувствует, что связан с этим. Процесс идет полным ходом, и я думаю, что мы должны работать на нескольких уровнях одновременно", - добавила Псаки.

Как ранее заявил Байден, новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в городе Боулдер (штат Колорадо).

По данным властей США, стрельбу в Боулдере рядом с одним из местных супермаркетов открыл в понедельник 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. Погибли 10 человек, в том числе полицейский. Пока не уточняется, какими мотивами руководствовался подозреваемый. Предположительно, у него не было сообщников.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует 2-я поправка к конституции. Из-за неоднократно происходивших в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия. Власти США уже неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.