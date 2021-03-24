В Белоруссии обещают не привлекать к уголовной ответственности за критику власти

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Новые поправки в законодательство об ответственности за дискредитацию Белоруссии и ее органов государственной власти не предусматривают уголовного преследования за "простую критику власти". Об этом заявила в среду журналистам заместитель начальника управления - начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Белоруссии Евгения Парамонова.

"Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях, распространенных публично", - пояснила представитель Генпрокуратуры.

Парамонова также отметила, что для подпадания под ответственность такие действия должны быть направлены "на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". "Концепция национальной безопасности определяет действия, которые влекут вред интересам национальной безопасности", - сказала Парамонова.

Представитель Генпрокуратуры республики напомнила, что в настоящее время ответственность предусмотрена лишь за предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений, дискредитирующих Белоруссию. Проектом нового закона предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Белоруссии, правовом положении граждан, деятельности органов госвласти, дискредитирующих республику, совершенном в любом публичном выступлении, в том числе в СМИ, в сети интернет.

Опыт России

Парамонова добавила, что разработчики нового законодательства о противодействии экстремизму в Белоруссии использовали опыт государств СНГ в этой сфере, в том числе РФ.

"При разработке соответствующих норм нами учитывался опыт прежде всего стран СНГ, где уголовная ответственность за участие в экстремистских формированиях предусмотрена - и законом РФ, и Киргизии, и ряда других государств", - отметила Парамонова, отвечая на вопрос ТАСС.

В частности, "учитывался опыт Российской Федерации в части ответственности за вербовку, участие в деятельности экстремистского формирования", уточнила она.

По словам Парамоновой, также учитывался российский опыт в вопросах уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности государства. "Мы проводили соответствующий сравнительный анализ и по иным формам, касающимся усиления ответственности за те или иные деяния против общественной безопасности" - добавила она.

Парамонова считает важным, что с учетом опыта других стран предлагается криминализировать все формы участия, осуществления и обеспечения экстремистской деятельности. В настоящее время, отметила представитель ведомства, в Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность лишь за создание либо руководство экстремистским формированием и за финансирование его деятельности. "Однако, принимая во внимание цели экстремистской деятельности, участие в экстремистском формировании также обладает общественной опасностью, характерной для преступления", - заявила начальник отдела Генпрокуратуры Белоруссии.

На прошлой неделе управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры сообщило, что ведомство совместно с другими госорганами и на основе международного опыта подготовило предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.