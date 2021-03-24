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В Госдепе заявили, что масштаб новых пусков ракет КНДР не предполагал реакции Белого дома

Представитель ведомства отметил, что недавние сообщения о КНДР подпадают под категорию нормальной военной деятельности и не соответствуют порогу реагирования СНБ

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Масштаб новых пусков ракет малой дальности, осуществленных КНДР, не требовал реакции со стороны Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента.

"Мы осведомлены о произошедшей на выходных деятельности КНДР в военной сфере. Недавние сообщения о КНДР подпадают под категорию нормальной военной деятельности и не соответствуют порогу реагирования СНБ", - отметил дипломат. Он напомнил, что Соединенные Штаты завершают обзор своей политики в отношении КНДР и проведут на следующей неделе встречу высокого уровня с Японией и Республикой Корея.

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. В КНШ заявили, что наблюдали за запуском в режиме реального времени.

Как отметила проинформировавшая во вторник об испытаниях газета The Washington Post, КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на двух представителей вашингтонской администрации сообщила, что власти США обеспокоены возможностью подготовки КНДР к проведению новых ракетных испытаний и внимательно следят за любыми свидетельствами этого.

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