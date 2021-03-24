В МИД Белоруссии назвали резолюцию Совета ООН по правам человека "новой хотелкой ЕС"

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Белоруссия не нуждается в назиданиях Евросоюза, который пытается рассказать ее гражданам, как им жить в своей стране, и инициировал резолюцию Совета ООН по правам человека о ситуации в республике. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему "осуждаем Беларусь", разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие. Просто ЕС в который раз захотелось рассказать нам, белорусам, как нам жить в своей стране. <...> Мы точно обойдемся без таких назиданий. А новую "хотелку" ЕС в виде свежеиспеченной резолюции СПЧ ООН постигнет та же участь, что и мандат специального докладчика СПЧ по ситуации с правами человека в Беларуси - никому, кроме своих хозяев, она не будет нужна", - говорится в заявлении.

Глаз также обратил внимание на то, что решение СПЧ было принято против правил процедуры - меньшинством, а не большинством голосов. "Вопреки всем принципам организации, нормам международного права да и просто логике и здравому смыслу", - подчеркнул он.

"На свет появилась очередная резолюция из числа тех, которые Совет ООН по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада с завидной регулярностью и плодовитостью. Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека", - добавил Глаз.

Он обратил внимание, что эта резолюция будет стоить бюджету ООН более $2,5 млн в течение одного года, которые пойдут на зарплаты и оплату поездок персонала.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии также напомнил, что неделю назад тот же совет утвердил доклад рабочей группы по универсальному периодическому обзору Белоруссии в сфере прав человека. "Во время обзора большинство, подчеркиваю, большинство стран - членов совета положительно оценили работу Беларуси в данной сфере", - отметил он.

Резолюция СПЧ ООН

Ранее в среду инициированная странами Евросоюза резолюция по Белоруссии не получила широкой поддержки в Совете ООН по правам человека (СПЧ). На сессии за нее проголосовали 20 из 47 государств - членов СПЧ, семь стран, включая Россию и Китай, высказались против, а 20 государств, в том числе Армения и Узбекистан, при голосовании воздержались.

Проект резолюции был представлен в СПЧ и поставлен на голосование Португалией от имени ЕС. В нем содержалось утверждение о "продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Белоруссии в связи с президентскими выборами 2020 года". К верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв при содействии экспертов осуществлять мониторинг положения в области прав человека в республике и "установить факты".