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Гибель саудовского журналиста в Турции

Госсекретарь США не ответил однозначно, считает ли он саудовского кронпринца убийцей

Энтони Блинкен сослался на важность взаимодействия с Эр-Риядом

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал однозначно отвечать на вопрос о том, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, и сослался на важность взаимодействия с Эр-Риядом.

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Журналист телеканала CNN во время интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, дважды спрашивала руководителя внешнеполитического ведомства США, считает ли он саудовского наследного принца "убийцей" и ответственным за смерть журналиста Джамаля Хашкаджи. "Есть очень важное обстоятельство. Каждый день по всему миру нам приходится иметь дело с лидерами других стран, которые совершают поступки, являющиеся, по нашему мнению, предосудительными или отвратительными. Но иметь дело с ними важно с точки зрения реального отстаивания наших интересов и распространения наших ценностей", - ответил Блинкен.

Госсекретарь США также констатировал: "Наследный принц, вероятно, еще долго будет лидером Саудовской Аравии. Мы, к примеру, чрезвычайно заинтересованы в том, что касается взаимодействия с целью прекращения войны в Йемене, это, возможно, самый серьезный гуманитарный кризис в мире. Для этого потребуется значимое взаимодействие с саудовской стороной. Таким путем мы смогли в последние пару месяцев достичь прогресса".

"Лучше ли для нас провести перенастройку отношений, как мы и сделали, или разорвать их? Думаю, с точки зрения реальных перемен на важных для нас направлениях перенастройка была очень нужна, президент [США Джо Байден] ясно давал это понять. Но разрыв отношений не поможет нам отстаивать наши интересы и ценности", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы ввели санкции против ряда непосредственных участников убийства Хашкаджи", - напомнил Блинкен. Как он подчеркнул, Вашингтон также "принял меры, чтобы подобное не произошло вновь".

Теги
СШАСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, ДжамальБлинкен, Энтони
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