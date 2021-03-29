Правозащитники сообщили о гибели более 500 человек в Мьянме с начала столкновений

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 510 человек. Об говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

Согласно ее подсчетам, после прихода к власти военных "510 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста". "Сегодня подтверждена гибель 51 человека, из которых 14 были убиты 29 марта и 37 - в предыдущие дни", - уточнили в ассоциации. За сутки десятки человек получили травмы и ранения при применении силовиками специальных средств.

"По состоянию на 29 марта 2 574 человека находятся под стражей, - информировали правозащитники. - На данный момент 37 задержанных приговорены к тюремным срокам". Выданы ордера на арест еще 120 демонстрантов. Полученные ассоциацией списки свидетельствуют, что в понедельник были задержаны более 20 человек.

Ассоциация обращает внимание на то, что с 27 марта, когда самолеты ВВС Мьянмы начали наносить удары по населенным пунктам в штате Карен, порядка 10 тыс. жителей семи деревень были вынуждены покинуть свои дома.