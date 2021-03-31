В Госдепе заявили, что США решительно осуждают реформу избирательной системы Гонконга

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты "решительно осуждают" одобрение Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) проекта реформы избирательной системы Гонконга и глубоко обеспокоены изменением сроков выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР. Об этом сообщил корреспондент ТАСС во вторник представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать решение ВСНП.

Как заявил ранее спикер местного парламента Эндрю Лян, выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на сентябрь, будут перенесены на декабрь текущего года.

"Соединенные Штаты решительно осуждают действия, предпринятые 30 марта ВСНП КНР, которые еще больше сократили политическое участие и представительство в Гонконге. Мы также глубоко обеспокоены тем, что сентябрьские выборы в Законодательный совет во второй раз были отложены. Мы глубоко обеспокоены этими изменениями в избирательной системе Гонконга, которые попирают волю жителей Гонконга и лишают гонконгцев права голоса в процессе управления", - утверждает дипломат.

По его версии, содержащиеся в реформе меры якобы "серьезно ограничат конструктивный плюрализм и репрезентативное управление в Гонконге" и "коренным образом подрывают демократические институты Гонконга". "Эти действия противоречат Основному закону Гонконга, в котором говорится, что всеобщее избирательное право является конечной целью народа Гонконга", - полагает представитель внешнеполитического ведомства.

Он призвал власти Китая "провести предстоящие выборы в Законодательный совет [Гонконга] транспарентным образом, который позволит кандидатам участвовать в выборах без учета их политических взглядов". Представитель Госдепартамента в очередной раз заявил, что Пекин должен "выполнять свои международные обязательства и обязанности в рамках Объединенной китайско-британской совместной декларации" в ситуации вокруг Гонконга.

Позиция Китая

Во вторник МИД КНР в связи с одобрением парламентом Китая проекта реформы избирательной системы Гонконга заявил, что любые попытки внешнего вмешательства в дела этого специального административного района обречены на провал. В распространенном сообщении подчеркивается, что "новая избирательная система Гонконга будет способствовать улучшению политической, социальной, правовой и деловой среды [этого специального административного района КНР], а также откроет новые перспективы для развития Гонконга".

Члены ВСНП во вторник проголосовали единогласно в поддержку проекта реформы избирательной системы Гонконга. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указы о внесении поправок в приложение I ("Порядок избрания главы администрации специального административного района Гонконг") и приложение II ("Порядок избрания членов Законодательного совета Гонконга") основного закона этого специального административного района КНР. Соответствующие поправки вступят в силу 31 марта.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Резолюция о разработке соответствующего законопроекта одобрена 11 марта на сессии ВСНП.