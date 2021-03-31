Апелляционный суд Литвы ужесточил приговор россиянину Мелю по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 31 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы, рассмотрев жалобы по делу о январских событиях 1991 года, ужесточил приговоры проходящим по нему гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Вердикт судебной инстанции огласил ее председатель Эрнестас Римшялис.

"Наказание в отношении гражданина России Юрия Меля ужесточается с семи до десяти лет, в отношении гражданина России Геннадия Иванова - с четырех до пяти лет", - сказал он.

Адвокат Меля Галина Кардановская сказала журналистам после оглашения в среду вердикта судебной инстанции, что оно будет оспорено в Верховном суде.

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек, более 700 пострадали. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц, советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан.

Однако на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - ветеран вооруженных сил полковник запаса Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Все это время он находится под стражей. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России. Он до окончания судебных процедур оставался на свободе, но у него были изъяты документы.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от 4 до 14 лет - сроки лишения свободы. Апелляции на этот приговор Вильнюсского окружного суда подали как подсудимые, так и прокуроры.

Заведомо неправосудный

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс.

Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период нахождения Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.