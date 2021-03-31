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СМИ раскрыло имя задержанного по шпионскому делу итальянского офицера

По данным газеты Corriere della Sera, офицера зовут Вальтер Биот и у него был доступ к секретным документам

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Имя задержанного по подозрению в передаче конфиденциальных документов и шпионаже в пользу РФ итальянского офицера ВМС - Вальтер Биот. Об этом сообщила в среду газета Corriere della Sera.

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По данным издания, у него был доступ к секретным документам. Он мог передать документы, касающиеся международных миссий, в том числе в Афганистане и Ираке. С 2014 года он работал в управлении внешних связей Минобороны. Потом перешел на более "важную" должность. Как указывает издание, в министерстве и спецслужбах в настоящий момент пытаются восстановить контакты последних месяцев.

Как сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на источники, следствие в Италии считает, что задержанный передавал сотруднику военного атташата посольства России документы о системах коммуникации в обмен на €5 тыс. Итальянец, якобы работавший в Генштабе и имевший доступ к конфиденциальной информации, находится под стражей. Ему инкриминируются политический и военный шпионаж, раскрытие секретной информации. В случае признания его вины на всех уровнях судебной системы ему грозит наказание до 20 лет заключения.

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