Двое полицейских потребовали от Трампа материальную компенсацию из-за штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Несколько американских полицейских подали в суд на бывшего президента страны Дональда Трампа, потребовав у него материальную компенсацию за полученные "физические и эмоциональные травмы" в ходе штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Об этом сообщает в среду газета The Washington Post .

Согласно поданному иску, каждый из сотрудников полиции требует от бывшего хозяина Белого дома возмещение ущерба в размере по меньшей мере $75 тыс. Они также просят суд наложить на экс-президента штраф, сумма которого не приводится.

"Оба сотрудника полиции Капитолия вышли на службу 6 января, не имея никаких подозрений о том, что вскоре они станут целью [нападения] сторонников Трампа", - говорится в иске. В нем отмечается также, что полицейские, выполняя приказ сдерживать толпу, получили многочисленные ушибы, порезы и ссадины. После событий 6 января, согласно утверждению истцов, у них обоих начались эмоциональные проблемы. Так, у одного из них развились "депрессия и чувство вины за то, что он не смог помочь другим своим коллегам и пережил нападение, в то время как некоторые другие полицейские - нет", пишет газета. В случае со вторым полицейским "эмоциональная травма, возникшая в результате нападения, нарушила его сон и его обычное спокойное расположение духа".