СБ ООН на встрече 31 марта рассмотрит новые возможные действия по Мьянме

ООН, 31 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании в среду рассмотрит возможные действия в отношении военных, совершивших госпереворот в Мьянме. Об этом заявила в среду журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, являющаяся председателем Совета в марте.

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"Сегодня пройдет встреча, на которой мы рассмотрим, какие еще действия мы можем предпринять", - сказала она. Ранее СБ ООН дважды принял заявления с осуждением действий военных.

"С учетом атак на гражданское население мы должны рассмотреть, как можно сделать больше. Мы не можем отступить", - сказала она. Томас-Гринфилд также отметила, что США "удалось найти общее понимание по Мьянме" с Россией и Китаем.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.