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Главы Генштабов США и России условились не раскрывать детали прошедшей беседы

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов в ходе телефонных переговоров в среду обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес, при этом согласились не раскрывать конкретные детали разговора. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера.

"Двое руководителей обменялись своими взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщил он. "В соответствии с предыдущей практикой обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их разговора", - добавил Батлер.

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