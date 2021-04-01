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Высланные из Италии глава военного атташата РФ с подчиненным покинули страну

По информации агентства NOVA, они вылетели 1 апреля рейсом "Аэрофлота"

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Задержанный ранее в Италии сотрудник военного атташата посольства РФ и его руководитель покинули страну по требованию ее властей.

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Об этом сообщило в четверг агентство NOVA, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, они вылетели в четверг из Италии рейсом "Аэрофлота".

В среду МИД Италии пригласил посла РФ и заявил о решении выслать двух сотрудников посольства России в Риме. Ранее стало известно о задержании представителя военного атташата и итальянского военного из Генштаба Минобороны в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение. Итальянец находится под стражей по обвинению в шпионаже и передаче секретной информации, ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы.  

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