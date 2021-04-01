Подозреваемого в шпионаже в пользу России итальянца оставили под стражей

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот, задержанный по обвинению в шпионаже в пользу РФ, оставлен под стражей. Такое решение приняла в четверг судья предварительного следствия Антонелла Минунни, сообщает агентство ANSA .

Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

Как сообщалось ранее, Биот, обвиняемый в шпионаже и передаче секретной информации, что несет угрозу госбезопасности, отказался давать показания на первом допросе. Он находится в одной из римских тюрем. Газета La Repubblica сообщала, что защита итальянского военного ходатайствовала о переводе Биота под домашний арест.

56-летний Биот был задержан во вторник вечером сотрудниками специального подразделения карабинеров вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.

По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.