Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия и.о. премьер-министра

Вотум недоверия, инициированный лидером крайне правой Партии свободы Гертом Вилдерсом, не набрал достаточного количества голосов депутатов. В то же время парламентарии заявили об отказе в доверии, что является крайне серьезным порицанием, но не несет таких же последствий, как вотум недоверия, при котором Рютте был бы вынужден оставить свой пост.

Поводом для самого голосования стал скандал вокруг депутата партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП) Питера Омтзихта. Именно его имя и приписка, гласящая "назначить куда-нибудь еще", были зафиксированы фотографами на документах скаутов - двух человек, которые были назначены для изучения возможностей формирования правящей коалиции после парламентских выборов, состоявшихся 15-17 марта.

В связи с утечкой сами скауты ушли в отставку, а на их место были назначены два новых человека. При этом Рютте заявил, что не обсуждал Омтзихта в ходе беседы со скаутами. Однако вопрос о том, кто и в каком контексте говорил о депутате, остался открытым. Для получения ответа на него были организованы специальные дебаты, в ходе которых выяснилось, что на самом деле Омтзихт упоминался Рютте. На этом фоне Вилдерс и инициировал вотум недоверия, заявив, что и.о. премьера "бессовестно лгал всем Нидерландам на протяжении целой недели". Предложение нашло поддержку у всей оппозиции, однако партнеры Рютте во временном правительстве, которое продолжает действовать до формирования новой коалиции, согласились лишь на менее жесткий отказ в доверии.

По мнению экспертов, все это в первую очередь означает, что и без того непростая ситуация с формированием нового кабинета министров еще больше осложняется. Сам Рютте, являющийся лидером набравшей больше всего голосов Народной партии за свободу и демократию, в связи с голосованием заявил, что не собирается оставлять свой пост и намерен добиваться восстановления доверия со стороны парламентариев.