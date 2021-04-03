Байден распорядился приспустить флаги в память о погибшем при инциденте у Конгресса США

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе.

"В момент, когда мы скорбим о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия, я распорядился приспустить флаги Белого дома", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

Байден подчеркнул, что постоянно получает информацию о происшествии от своего "советника по вопросам национальной безопасности и будет получать новые сведения по мере проведения расследования" об инциденте. Он отметил, что "с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении", в результате которого погиб Эванс, прослуживший в полиции Капитолия 18 лет.

Белый дом распространил заявление Байдена, в котором говорится, что со 2 по 6 апреля "флаги Соединенных Штатов будут приспущены над Белым домом, <...> а также над всеми государственными зданиями и территориями". Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) распорядилась приспустить флаги в Капитолии в связи с гибелью полицейского. Обе палаты Конгресса США сейчас находятся на каникулах.

Несколькими часами ранее подозреваемый сбил на автомашине двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Он был застрелен правоохранителями. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер. Как сообщают корреспонденты ТАСС, в настоящий момент сбивший полицейских автомобиль все еще находится возле КПП, журналистов к нему не пускают. Само место ЧП отгорожено полицейскими машинами, усилено присутствие правоохранителей и бойцов Нацгвардии.