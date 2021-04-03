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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Полицейский заявил, что при аресте Джорджа Флойда не следовало применять удушающий прием

По словам Ричарда Циммермана, "совершенно не было необходимости" в том, чтобы Дерек Шовин давил коленом на шею афроамериканца, который лежал на асфальте в наручниках

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Миннеаполисе (штат Миннесота) не должны были применять жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Такое мнение выразил в пятницу сотрудник полицейского управления города Ричард Циммерман, который дал показания на проходящем судебном процессе по этому делу.

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Указанное разбирательство началось 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Если его признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Циммерман возглавляет отдел по расследованию убийств. Он является действующим сотрудником полицейского управления Миннеаполиса с самым продолжительным стажем работы. По словам полицейского, "совершенно не было необходимости" в том, чтобы Шовин давил коленом на шею Флойду, который лежал на асфальте в наручниках. "Если поставить человеку колено на шею, он может умереть", - добавил Циммерман. Он подчеркнул, что его никогда не учили в полиции таким приемам.

На процессе в четверг выступил бывший начальник Шовина в полиции Дэвид Плиоджер. Он отметил, что тому следовало раньше убрать колено с шеи задержанного. "Когда Флойд перестал сопротивляться, они могли прекратить удерживать его", - заявил Плиоджер, говоря о правоохранителях.

После смерти афроамериканца в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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